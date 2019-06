Esporte Com gol de Salah, Egito vence mais uma e se garante nas oitavas da Copa Africana

A Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Egito, conheceu nesta quarta-feira as duas primeiras seleções classificadas às oitavas de final. A seleção da casa e a Nigéria, dois dos maiores favoritos ao título, venceram os seus jogos pela segunda rodada da fase de grupos e se garantiram com antecipação entre os 16 melhores do continente. No estádio Intern...