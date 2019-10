Esporte Com gol de pênalti, Vasco supera Fortaleza e volta a vencer no Brasileirão Time carioca vinha de dois tropeços no Brasileirão e consegue se recuperar

Depois de dois tropeços seguidos, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time carioca se afastou de vez da zona de rebaixamento ao derrotar o Fortaleza por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada. O gol da partida foi marcado por Yago Pikachu, em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Vasco deu um respiro ...