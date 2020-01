Esporte Com gol de pênalti no fim, Goiânia empata com Iporá na estreia Equipe alvinegra sai atrás, mas consegue igualdade em cobrança de Alex Lagamar. Rodada de abertura ainda teve vitória do Jaraguá e empates em Anápolis e Catalão

O Goiânia estreou com um empate no Goianão 2020. Nos acréscimos, o Galo contou com gol de Alex Lagamar, de pênalti, para ficar no 1 a 1 com o Iporá, na noite desta quarta-feira (22), no estádio Olímpico. Aproveitando a expulsão de Miguel no início da etapa final, os visitantes saíram na frente com Felipe Jesus. Na 2ª rodada, o Goiânia disputa o clássico contra o Atlé...