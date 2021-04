Goiás e Aparecidense fizeram um jogo movimentado na noite de quarta-feira (14), em duelo remarcado que encerrou a 7ª rodada do Campeonato Goiano, e em três minutos saíram dois gols que definiram o resultado da partida. Albano, aos 34 minutos, e Vinícius Lopes, aos 37 minutos do 2º tempo, fizeram os gols do empate por 1 a 1, na Serrinha. A igualdade no placar não melhora a situação esmeraldina na busca por melhor futebol e confiança no processo de reconstrução, e impede o Camaleão de abrir vantagem na liderança do Grupo B do Goianão.

Com 15 pontos, a Aparecidense segue na 1ª colocação da chave, mas não aproveitou o tropeço do Vila Nova e mantém um ponto de vantagem para o time colorado, que é o vice-líder. O Goiás chega aos 11 pontos e abre quatro de diferença para o Jaraguá, 5º colocado - se vencer o Goianésia na próxima rodada, o time esmeraldino confirma classificação às quartas de final.

O empate amplia para três jogos a sequência invicta do Camaleão sobre o time esmeraldino, é o maior período na história do confronto que a equipe de Aparecida de Goiânia fica sem perder para o adversário - neste ano o time comandado por Thiago Carvalho superou o clube alviverde em duas ocasiões: 2 a 0 nas quartas de final do Goianão 2020 e 3 a 0 pela 4ª rodada da atual edição do Estadual.

Os primeiros momentos do Goiás sob comando de Glauber Ramos, sem a formação dupla técnica com Augusto César, foi de um time mais ligado e organizado no início do jogo. A equipe formada em sua maioria por garotos, conseguiu pressionar a Aparecidense no campo de ataque, mas seguiu com dificuldades para criar chances de gols. Algo que o adversário teve mais qualidade, liderados pelo meia Albano.

Entrosada e com ideia de jogo consolidada, a Aparecidense conseguiu suportar a pressão esmeraldina e sair com perigo nos contra-ataques. Mas não eficiente quando conseguiu finalizar contra a meta do goleiro Tadeu. Albano e Alex Henrique tiveram chances para marcar, mas não assustaram o arqueiro esmeraldino.

O jogo mudou após a expulsão do zagueiro David Duarte, que recebeu dois amarelos e deixou o campo aos 29 minutos do 2º tempo. Rapidamente, o técnico Thiago Carvalho mexeu no ataque da Aparecidense e em uma das primeiras jogadas de Uederson, que entrou após a expulsão, o atacante levantou bola na área e Albano, livre, cabeceou para abrir o placar aos 34 minutos.

No minuto seguinte, Miguel Figueira foi derrubado na área da Aparecidense, e o árbitro Breno Souza sinalizou pênalti. Vinícius Lopes cobrou aos 37 minutos e empatou o confronto. Foi o 5º gol do atacante esmeraldino, o 4º por meio de uma cobrança de pênalti, que se isolou na artilharia do Campeonato Goiano - Zé Roberto (Atlético-GO), Pedro Júnior (Vila Nova) e Léo Carvalho (Goianésia) dividem a segunda posição com quatro gols, cada.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Goianésia. A partida será disputada no domingo (18), às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. No mesmo dia e horário, a Aparecidense faz duelo de líderes contra o Vila Nova, no OBA. Os jogos são válidos pela 9ª rodada do Campeonato, a penúltima da 1ª fase da competição estadual.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 7ª rodada

Jogo: Goiás 1x1 Aparecidense

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Data: 14/4/2021

Horário: 21h30

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Hugo Correa

Quarto árbitro: Wanderson Oliveira

GOIÁS: Tadeu; Ivan, David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Nathan, Lucas Black (Jefferson), Miguel Figueira (Vanderley) e Índio (Sandrinho); Vinícius Lopes e Vinícius Popó (João Lucas). Técnico: Glauber Ramos.

APARECIDENSE: Tonny; Rafael Cruz (Adriel), Renato, Wesley Matos e Ricardo Lima; Lorenzi (Bruno Henrique), Rodriguinho (Washington) e Albano; Robert (Uederson), Cardoso (Erik Bessa) e Alex Henrique. Técnico: Thiago Carvalho.

Gols: Albano, aos 34 minutos (Aparecidense), Vinícius Lopes, aos 37 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Ricardo Lima, Renato (Aparecidense), Heron, David Duarte (Goiás)

Expulsão: David Duarte (Goiás)

Público: portões fechados por causa da pandemia do coronavírus