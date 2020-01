Esporte Com gol de pênalti, Crac vence a Anapolina Andrezinho converteu a penalidade, que garantiu a vitória do Leão do Sul, fora de casa, diante da Rubra que segue sem vencer na competição

Fora de casa, o Crac conquistou a primeira vitória no Goianão 2020. Pelo placar mínimo, o Leão do Sul bateu a Anapolina por 1 a 0 e sobe na classificação geral da competição. O único gol do triunfo da equipe do sudeste goiano foi marcado pelo meia Andrezinho, aos 12 minutos do 1º tempo. A equipe da casa foi completamente dominada na etapa inicial. O Crac criou opor...