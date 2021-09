Esporte Com gol de pênalti, Ceará vence a Chapecoense e quebra sequência negativa Essa foi a primeira vitória do Ceará sob o comando de Tiago Nunes, que deixa o time catarinense em situação ainda mais delicada

O Ceará venceu a Chapecoense neste sábado (25) pelo placar de 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Jael, em cobrança de pênalti, aos 7 minutos do segundo tempo. Válida pela 22ª rodada do Brasileirão, a partida teve um alto número de boas chances perdidas, especialmente para os donos da casa, que tiveram dificuldades para passar pelo goleiro Keiller. Essa foi a prim...