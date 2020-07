Esporte Com gol de Neymar, PSG vence Saint-Étienne e conquista a Copa da França Brasileiro liderou o time que conquistou a taça da competição pela 13ª vez em sua história

Com gol e boa atuação de Neymar, o Paris Saint-Germain derrotou o Saint-Étienne por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Stade de France com a presença de público, e conquistou a Copa da França pela 13ª vez em sua história. O brasileiro foi às redes no começo do jogo e assegurou o triunfo em um duelo marcado por faltas violentas e muitos cartões -...