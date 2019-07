Esporte Com gol de Mané, Senegal bate Uganda e vai às quartas de final da Copa Africana

Com um gol marcado por Sadio Mané, atacante do Liverpool, o Senegal venceu Uganda por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Internacional do Cairo, no Egito, e garantiu classificação às quartas de final da Copa Africana de Nações. O astro senegalês fez o único gol do confronto aos 15 minutos do primeiro tempo. E na etapa final, aos 16, ele chegou a desperdiçar uma pe...