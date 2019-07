Esporte Com gol de Leandro Damião, Kawasaki Frontale bate Chelsea no Japão; veja Cabeçada, aos 43 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória aos donos da casa. Esse foi o primeiro duelo da história da equipe inglesa contra um adversário japonês

Ídolo do Chelsea nos tempos de jogador, o agora técnico Frank Lampard conheceu nesta sexta-feira a sua primeira derrota no comando do time de Londres. No primeiro amistoso desta pré-temporada no Japão, o clube perdeu para o Kawasaki Frontale, atual campeão do Campeonato Japonês, por 1 a 0, no Nissan Stadium, em Yokohama. O gol da vitória foi do centroavante brasileiro L...