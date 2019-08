Esporte Com gol de Hazard e estreia de Militão, Real Madrid ganha amistoso na Áustria Time espanhol mostrou um futebol melhor que nas partidas anteriores e derrotou o Red Bull Salzburg por 1 a 0, nesta quarta-feira (7)

Em seu penúltimo amistoso de pré-temporada, o Real Madrid mostrou um futebol melhor que nas partidas anteriores e derrotou o Red Bull Salzburg por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Salzburg, na Áustria. A vitória veio com o gol marcado pelo meia belga Eden Hazard, maior contratação do time espanhol nesta janela de transferências, e marcou a estreia do lateral-direito brasileiro E...