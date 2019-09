Esporte Com gol de Gustavo no fim, Corinthians bate o Atlético-MG e sobe para o 3º lugar Centroavante Gustavo marcou o gol no final do segundo tempo e chorou na comemoração - não marcava desde maio deste ano

Na data em que celebrou o seu 109.º aniversário de fundação, o Corinthians presenteou os seus torcedores com uma vitória sobre Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante Gustavo marcou o gol no final do segundo tempo e chorou na comemoração - não marcava desde maio deste ano. ...