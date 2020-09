O goleiro Jean, de 24 anos, foi revelado no Bahia e deixou o clube no fim de 2017. Nunca havia enfrentado a ex-equipe. Ele fez isso, na noite deste domingo (13), com boa atuação pelo Atlético-GO no jogo disputado em Salvador, no Estádio de Pituaçu. Mais do que jogar bem, Jean foi decisivo ofensivamente falando. Ele fez o gol da vitória do Dragão, por 1 a 0, sobre o Tricolor baiano.

Na cobrança de falta de Jean, a bola tocou na barreira e caiu no pé esquerdo de Jean. Chute forte e gol atleticano, na segunda vitória seguida na Série A e no 4º jogo consecutivo sem derrota. O Atlético sobe para 12 pontos e fica em bom momento para iniciar a disputa de vaga na 4ª fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (16), diante do Fluminense, no Rio.

Assim, Jean marcou o primeiro gol dele, como profissional, e estragou a estreia do técnico Mano Menezes, no Bahia, que chega há oito jogos seguidos sem vitória, em crise técnica na Série A.

Como novidade, o técnico Vagner Mancini optou pela escalação do zagueiro Oliveira no lugar do volante Marlon Freitas, contundido. Alteração para reforçar o sistema defensivo diante de um Bahia pressionado pela necessidade de vitória - o Tricolor iniciou rodada com jejum de triunfos há sete partidas e dono da defesa mais vazada da Série A.

Como tentativa de reversão do quadro negativo, o clube contratou Mano Menezes (ex-seleção brasileira, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras), agora em novo desafio na carreira, no futebol nordestino.

Mano mudou o sistema de jogo ao decidir por uma formação mais ousada. Ao mesmo tempo, Vagner Mancini apostou no zagueiro Oliveira, de 24 anos e titular desde o ano passado na zaga. Desde a chegada de Mancini, em julho, Oliveira perdeu a posição para Éder e só havia atuado três vezes, entrando no decorrer dos jogos. Dessa vez, como titular, Oliveira iniciou jogo pela primeira vez na Série A. O que esperar do Dragão? Uma nova postura tática, com um trio de zagueiros, formado por João Victor, Éder e Oliveira? Ou o próprio Oliveira no meio de campo, como volante, ao lado de Edson? Oliveira foi apenas discreto.

O Atlético, embalado por três partidas seguidas sem derrotas Série A, o principal interesse era manter o bom momento, após o sofrimento de passar sete jogos sem vitória. Se distanciar da fase negativa, no segundo compromisso fora de casa, foi o objetivo traçado pela comissão técnica e elenco do Dragão. No clube, novo momento, de de reorganização técnica e tática após a saída polêmica do meia atacante Jorginho - em litígio com o técnico Vagner Mancini, Jorginho teve negociação concretizada com o Athletico-PR na sexta-feira (11).

Sem a principal referência na temporada, o time passa a ter nova cara, de mais pegada, velocidade, marcação e um jogo agressivo no campo adversário. Esse é o Atlético em momento de reação na competição.

No primeiro tempo, o Atlético se sentiu em casa. Teve domínios defensivo e ofensivo. O goleiro Jean praticamente não fez nada na etapa inicial. Isso, debaixo da meta dele pois, na outra parte do campo, Jean foi ousado na cobrança de falta, fundamento que treina no clube. Na falta para o Dragão, na entrada da área, Jean apareceu pra cobrar. Na cobrança, carimbou a barreira, mas acerta chute forte e colocado - 1 a 0, aos 39 minutos. Isso pra coroar boa atuação do time, que poderia abrir o placar na arrancada de Janderson. O atacante fez fila, tirou o goleiro do lance e tocou, mas Juninho salvou em cima da linha. Também na cobrança de falta, Nicolas bate forte e exige do goleiro Douglas Friedrich defesa difícil.

A vantagem no placar trouxe tranquilidade ao Dragão. Menos incisivo no ataque, segurou a bola, enquanto no Bahia o estreante Mano Menezes mudou as peças ofensivas, mas o Tricolor teve dificuldades para atacar. Mano mexeu no ataque, sem muito sucesso. O contra-ataque atleticano não funcionou a contento, como numa bola desperdiçada por Everton Felipe.

Sem a pressão local, o Atlético também teve modificações. O Bahia teve uma chance de empate, mas a defesa rubro negra evitou o gol. Nos acréscimos, o zagueiro Juninho foi expulso e facilitou ainda mais o triunfo do Atlético.

FICHA TÉCNICA

Bahia:0

Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Edson), Ernando, Juninho, Juninho Capixaba; Ronaldo, Jadson (Daniel), Rodriguinho (Marco Antônio); Élber, Gilberto (Saldanha), Clayson (Rossi). Técnico: Mano Menezes

Atlético: 1

Jean; Dudu, João Victor, Éder, Nicolas (Gilvan); Edson, Oliveira, Chico (Matheus Vargas), Ferrareis (Hyuri); Janderson (Everton Felipe) e Renato Kayzer (Matheuzinho). Técnico: Vagner Mancini

Local: Estádio de Pituaçu (Salvador-BA). Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral/RS. Assistentes: Jorge Eduardo Bernardo/RS e José Eduardo Calza/RS. Gols: Jean, aos 39 minutos do 1º tempo. Expulsão: Juninho (2º tempo).