Esporte Com gol de Gabriel Jesus, Manchester City vira sobre Real Madrid na Espanha A equipe inglesa precisa de um empate, no dia 17 de março, para garantir um lugar nas quartas de final da competição europeia

Com uma atuação decisiva de Gabriel Jesus, autor de um dos gols da partida, o Manchester City derrotou o Real Madrid, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Com este resultado, a equipe inglesa poderá empatar, em Manchester, dia 17 de março, para garantir um lugar nas quartas...