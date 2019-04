Esporte Com gol de Gabriel Jesus, City bate Brighton e vai à final da Copa da Inglaterra Time de Guardiola segue na briga por quatro títulos na temporada: já venceu a Copa da Liga Inglesa e está na disputa na Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e, agora, da Copa da Inglaterra

Gabriel Jesus garantiu a vitória do Manchester City sobre o Brighton, por 1 a 0, neste sábado, na semifinal da Copa da Inglaterra e classificou o time treinado por Pep Guardiola à decisão da mais antiga competição de futebol do mundo. O centroavante brasileiro aproveitou assistência do meia belga Kevin de Bruyne para fazer, de cabeça, o gol da vitória em Wembley. ...