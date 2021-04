Esporte Com gol de Fred, Fluminense empata com River na estreia na Libertadores Atacante completa 19 gols marcados na Copa Libertadores

O Fluminense voltou à Libertadores após oito anos e estreou com um empate em 1 na 1 com o River Plate, da Argentina, que entrou na competição como um dos favoritos, na noite desta quinta-feira (22), no Maracanã. Os argentinos saíram na frente no placar, mas o time tricolor mostrou força e arrancou a igualdade. Montiel, em cobrança de pênalti, abriu o placar ainda ...