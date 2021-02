Esporte Com gol de Fred, Flu faz sua parte e vence o Fortaleza, mas fica fora do G4 Agora, o Tricolor reforça a torcida pelo Palmeiras na Copa do Brasil para ir à fase de grupos da Libertadores

Em sua "decisão" no Maracanã, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 0 com gols de Fred e Matheus Ferraz e fez sua parte no Brasileirão, mas a combinação de resultados para chegar ao G4 não veio. Agora, o Tricolor reforça a torcida pelo Palmeiras na Copa do Brasil para ir à fase de grupos da Libertadores. Com 64 pontos, o Flu encerrou sua campanha surpreendente no Cam...