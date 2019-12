Esporte Com gol de Firmino, Liverpool acaba com o sonho do Flamengo e é campeão mundial Atacante brasileiro marca na prorrogação de dá título inédito aos ingleses

O sonho do bicampeonato mundial do Flamengo acabou nos pés de um brasileiro. Um gol de Roberto Firmino, marcado na prorrogação, deu ao Liverpool a vitória por 1 a 0 sobre o time carioca na decisão do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado, no estádio Khalifa International, em Doha, no Catar. Foi a primeira vez que o clube inglês, seis vezes campeão da Europa, conquistou o...