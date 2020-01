Esporte Com gol de Felipe Jesus, Iporá vence o Crac Lobo Guará bateu o Leão do Sul na abertura da 3ª rodada do Estadual, nesta quarta-feira (29), no Estádio Ferreirão. Foi a primeira vitória da equipe na competição

O Iporá venceu a primeira partida no Campeonato Goiano 2020. Na abertura da 3ª rodada, nesta quarta-feira (29), o Lobo Guará bateu o Crac, por 1 a 0, no Estádio Ferreirão. O único gol da partida foi marcado pelo meia Felipe Jesus, aos 11 minutos do 2º tempo. Com o resultado, o Iporá subiu provisoriamente para a 3ª colocação na classificação geral, com 5 pontos. ...