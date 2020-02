Esporte Com gol de Diego Souza, Grêmio massacra Esportivo e se classifica no Gaúcho A partida marcou as estreias de Thiago Neves e Diego Souza com a camisa tricolor

O Grêmio não tomou conhecimento do Esportivo, na noite de segunda-feira, e o goleou por 5 a 0, em casa, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, se classificando às semifinais. A partida marcou as estreias de Thiago Neves e Diego Souza com a camisa tricolor. O último ainda marcou um dos gols do duelo. Com o resultado, o Grêmio continuou na segunda ...