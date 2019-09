Esporte Com gol de Bruno Mezenga, Vila Nova vence o Londrina e sai do Z4 da Série B Triunfo no Estádio do Café coloca o Tigre na 16ª posição. Equipe colorada terá de torcer por tropeço do Vitória para se manter fora do Z4

O Vila Nova conquistou vitória importante na noite desta sexta-feira (27). A equipe colorada visitou o Londrina, no Estádio do Café, em confronto direto na parte debaixo da tabela da Série B, e venceu por 1 a 0. O único gol do triunfo foi anotado pelo atacante Bruno Mezenga, que contou com a colaboração do goleiro Matheus Albino para marcar o tento da vitória colorada. ...