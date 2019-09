Esporte Com gol de Boselli, reservas do Corinthians vencem jogo-treino com o São Bento A atividade marcou a reapresentação da equipe após a vitória sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Com gol do argentino Mauro Boselli, os reservas do Corinthians venceram o São Bento por 1 a 0 em um jogo-treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. A atividade marcou a reapresentação da equipe após a vitória sobre o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas que iniciaram a partida no domingo se dedicaram à recuperação física e...