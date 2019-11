Esporte Com gol de bicicleta, Grêmio afunda Chapecoense e emplaca quinta vitória seguida Luciano marcou para o Tricolor aos dois minutos do 1º tempo. Chape estaciona nos 22 pontos, em penúltimo lugar

Um golaço de bicicleta do atacante Luciano logo aos dois minutos do primeiro tempo fez o Grêmio emplacar a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo, ao bater a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 32.ª rodada. O time gremista não atingia esta sequência de triunfos na competição desde 2015. A boa série fez o time ...