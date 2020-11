Esporte Com gol de Arthur, Brasil vence Uruguai e segue 100% nas Eliminatórias Seleção brasileira é líder da competição, agora com 12 pontos

O tabu está mantido. A seleção brasileira venceu o Uruguai na noite desta terça-feira (17), por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com o resultado, o time brasileiro segue com 100% de aproveitamento neste início de Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e segue sem ser derrotado pelos uruguaios desde 2001. O Brasil chegou a 12 pontos e lidera a competição. ...