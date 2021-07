Esporte Com gol de Alef Manga, Goiás bate CSA e volta ao G4 da Série B Time esmeraldino conquista a primeira vitória como visitante nesta Série B e retorna ao grupo de acesso à elite

Com um gol de Alef Manga, o Goiás conseguiu sua primeira vitória como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, ao bater o CSA-AL na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com o resultado, o time esmeraldino chegou aos 19 pontos na tabela de classificação e está de volta ao grupo de acesso à elite do futebol brasileiro, n...