Esporte Com gol confirmado pelo VAR, Ceará arranca empate com o Vasco em casa Vovô chega aos 30 pontos, lutando contra o rebaixamento. Clube carioca perde chance de entrar na briga por vaga na Libertadores

Em jogo marcado por polêmica, Ceará e Vasco empataram por 1 a 1 no início da noite deste sábado (26), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os vascaínos deixaram o campo criticando muito a arbitragem de Jean Pierre Gonçalves Lima, principalmente em razão do lance que culminou com o gol do time mandante. Com o resultado, o Ceará chega aos 30...