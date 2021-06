Esporte Com gol bizarro, Goiás bate o Confiança na Serrinha e vence na Série B Time esmeraldino volta a vencer depois de oito partidas na temporada, com gols dos candidatos a artilharia da equipe goiana: Alef Manga e Bruno Mezenga

O Goiás encerrou sua pior sequência sem vencer, de oito jogos na temporada, e bateu o Confiança, nesta sexta-feira (4), pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro. O time esmeraldino contou com gols de Alef Manga e Bruno Mezenga para superar o Dragão do Sergipe, na Serrinha. O último triunfo do time alviverde havia sido no dia 4 de abril, quando superou o Jaraguá, por 2 a 1, ...