Esporte Com goiano Arthur entre os titulares, Barcelona é campeão espanhol Lionel Messi entrou em campo depois do intervalo e foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Levante, no estádio Camp Nou, em Barcelona, que garantiu a 26.ª taça nacional aos catalães

De forma incontestável e com antecipação de três rodadas, o Barcelona conquistou neste sábado o título do Campeonato Espanhol. O craque argentino Lionel Messi, poupado para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, entrou em campo depois do intervalo e foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Levante, no estádio Camp Nou, em Barcelona, q...