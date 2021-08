Esporte Com goianas, Brasil e vence o Canadá na estreia do vôlei sentado Adria da Silva foi um dos destaques da equipe na vitória, de virada, de 3 sets a 2 contra as canadenses

O Brasil estreou no vôlei sentado feminino com vitória, de virada, sobre o Canadá. A equipe conta com cinco atletas que atuam em Goiás, sendo três goianas, além do técnico José Guedes que também trabalha em Goiânia. O triunfo foi um pouco mais sofrido do que o imaginado. O Canadá jogou bem e venceu o primeiro set por 25 a 21, mas o Brasil reagiu e venceu o...