Com Geromel expulso e gol de Tardelli, Grêmio vence Libertad e abre boa vantagem

Com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, o Grêmio deu uma demonstração de força do seu elenco e derrotou o Libertad por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, para abrir boa vantagem na série. Os times já haviam se enfrentado na fase de grupos da Libertadores, com cada um vencendo...