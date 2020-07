Esporte Com futuro incerto, Guarín ganha homenagem do Vasco com depoimento de ídolos O clube reuniu várias estrelas do futebol internacional para enviar mensagens ao jogador em razão do aniversário de 34 anos

O volante Freddy Guarín enfrenta um drama familiar na Colômbia e está com o futuro incerto no Vasco, tanto que ainda não retomou a rotina de trabalhos com os colegas do elenco, mas recebeu uma homenagem carinhosa. O clube reuniu várias estrelas do futebol internacional para enviar mensagens ao jogador em razão do aniversário de 34 anos, celebrados na última terça-feira. ...