Esporte Com futebol fraco, Santos perde para o Barcelona na estreia da fase de grupos da Libertadores Time brasileiro perdeu Marinho, seu principal atacante, por contusão, a oito minutos para o fim

Finalista do ano passado, o Santos chegou à estreia da fase de grupos da Copa Libertadores com otimismo após passar pelo San Lorenzo, nas eliminatórias e mostrar bom futebol. Mas isso não se repetiu nesta terça-feira (20), na Vila Belmiro. Frágil no ataque, a equipe brasileira foi derrotada pelo Barcelona (EQU) por 2 a 0. Qualquer derrota em casa é ruim, mas o cená...