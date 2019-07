Esporte Com fratura no pé, lateral vira desfalque no Vila Nova Clube volta a campo no sábado (13) para fazer clássico contra o Atlético

O técnico Eduardo Baptista recebeu notícia ruim vinda do departamento médico do clube. Após exame de imagem, uma fratura foi detectada no pé esquerdo do lateral uruguaio Gastón. A lesão foi em virtude de um lance no amistoso com o Corinthians, no Serra Dourada. Gastón fraturou o osso navicular do pé esquerdo e terá de desfalcar o Tigre por ao menos 30 dias. Com is...