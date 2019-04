Esporte Com “forma física de 18 anos”, Alan Mineiro quer colocar o Vila Nova na final do Goiano Meia colorado é artilheiro do Estadual com 9 gols e brincou sobre ser chamado de "velho", aos 31 anos

O artilheiro do Campeonato Goiano só pensa em uma coisa: terminar o domingo (7) classificado à final do Estadual. Com 9 gols na competição, Alan Mineiro diz que está “correndo como uma criança” e quer seguir como líder da artilharia para colocar o Vila Nova em mais decisão do Goianão. “Momento espetacular que estou vivendo. Muito importante na minha vida e na minha carreira. Vejo alguns com...