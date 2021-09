Esporte Com força goiana, Brasil repete Rio-2016 e fatura bronze no vôlei sentado Seleção brasileira feminina supera Canadá e conquista medalha de bronze na Tóquio-2020

Com três jogadoras goianas em quadra, a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de bronze no vôlei sentado ao derrotar o Canadá por 3 sets a 1 (25/15, 24/26, 26/24 e 25/14). As brasileiras repetem o feito obtido nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016. Ádria Silva, Jani Freitas e Nurya de Almeida se tornaram as únicas medalhistas goianas nesta edição dos Jogos ...