Com o foco voltado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e a tentativa de acesso para a 1ª Divisão, o Goiás abdicou da vaga para a Copa Verde de 2021.

Nas últimas semanas a diretoria esmeraldina avaliou a participação no torneio, mas a decisão foi por manter as energias do clube na disputa da Série B, onde o time faz boa campanha e ocupa a vice-liderança da competição.

A única participação esmeraldina na história da Copa Verde foi na edição de 2019. Na ocasião, o Goiás chegou à semifinal do torneio e foi eliminado pelo Cuiabá, nos pênaltis. O time do Mato Grosso seria campeão sobre o Paysandu naquela temporada.

A Copa Verde é um torneio regional disputado desde 2014. O futebol goiano nunca ergueu a taça. Os campeões são Brasília (2014), Cuiabá (2015 e 2019), Paysandu (2016 e 2018), Luverdense-MT (2017) e Brasiliense (2020).