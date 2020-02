Esporte Com Finazzi, Goiânia volta a vencer Vila Nova após 20 anos Com novo técnico, Galo encerra jejum diante de rival e reage no Campeonato Goiano

A virada do Goiânia sobre o Vila Nova, por 2 a 1, neste domingo (9), no Estádio Olímpico, marcou a estreia de Finazzi em uma nova função na carreira. Agora treinador, o ex-jogador do Galo iniciou sua trajetória com vitória. O resultado encerrou um tabu de pouco mais de 20 anos, pois o Galo não vencia o Tigre desde 1999. Na última vitória do time alvinegro sobre ...