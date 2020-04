Treinos, jogar videogame, assistir filmes e seriados têm sido alguns dos recursos mais recorrentes entre os jogadores para suprir a saudades do futebol, enquanto as competições estão paralisadas devido a pandemia do coronavírus. A situação não é diferente para o diretor de futebol do Vila Nova, Wagner Bueno.

Seguindo orientações para evitar contaminação da Covid-19, o dirigente tem passado mais tempo em casa com a esposa, Gleice, enquanto a direção colorada faz cortes para amenizar prejuízos durante a paralisação do futebol. “Nesse momento tão difícil estou procurando algumas coisas para fazer e ocupar a cabeça. Achei nos filmes e seriados, de todos os estilos, uma boa diversão”, contou Wagner Bueno, que precisou mudar um pouco a celebração do seu aniversário.

Na última sexta-feira, o diretor completou 40 anos. “Esse vírus apareceu em uma hora tão complicada, não só na vida profissional como pessoal. Estamos acostumados a comemorar aniversário com festa com a presença da família, mas dessa vez só aproveitei ao lado da minha esposa e meu cachorro Aslam”, contou Wagner Bueno, que desde o ano passado trabalha no departamento de futebol do Vila Nova e mesmo sem intenção de contratar, segue de olho no mercado da bola. "Não pode ficar parado nessa profissão", pontuou.

Por causa da pandemia do coronavírus, que ocasionou na paralisação dos campeonatos, o Vila Nova tem feito cortes nas suas despesas para amenizar o prejuízo durante o período sem receitas. O clube dispensou seis jogadores e por causa do calendário indefinido, não vai repor peças no elenco por agora.

“Quando entrei no meio do futebol foi com objetivo de crescer como profissional, era ssim como jogador e não é diferente como diretor de futebol. Almejo coisas grandes (na profissão) e sei que o desafio continuará grande, com muita cobrança. Tenho fé que tudo dará certo no final, quando a normalidade retornar”, disse o ex-goleiro, que também já teve a experiência de treinar uma equipe, o time sub-17 do Aparecida em 2018.

“Como atleta eu precisava superar um desafio atrás do outro, tinha a responsabilidade de impedir os gols (dos adversários). A cobrança era grande. Já como treinador não foi muito diferente. Passar conhecimento e ter gestão não é nada fácil, mas com certeza assumir o departamento de futebol de um clube grande é maior desafio da minha vida. Estar diretamente envolvido na montagem do elenco, onde tudo precisa dar certo se não a cobrança por torcida, imprensa e diretoria fica cada vez maior, não é para qualquer um. Estou gostando e aprendendo muito com esse desafio”, explicou Wagner Bueno sobre as diferenças como jogador, treinador e diretor de futebol.

Wagner Bueno foi goleiro por quase 30 anos, contando com o período que treinava no terrão, na hoje extinta equipe goiana do Havaí, Wagner Bueno foi goleiro por quase 30 anos. Seu último clube foi o Aparecida, em 2018, na 3ª Divisão do Campeonato Goiano. Desde agosto do ano passado, está no departamento de futebol do Tigre, onde atuou em 2015 e 2016. Ele é formado no curso de Gestão Aplicada no Futebol, pelo Instituto Goiano de Direito Desportivo.