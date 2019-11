Esporte Com festa tímida em Buenos Aires, River viaja para final da Libertadores O River Plate vai com o elenco completo para Lima. O clube argentino anunciou os 30 jogadores relacionados para a viagem sem surpresas ou novidades

Ao contrário do que aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro, especialmente na porta do CT Ninho do Urubu e no Aeroporto Internacional do Galeão, onde milhares de torcedores do Flamengo se despediram do elenco antes da viagem da delegação a Lima para a final deste sábado da Copa Libertadores, os jogadores do River Plate tiveram uma festa tímida nesta quarta-feira em Buenos A...