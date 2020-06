Esporte Com Felipe Melo, Bolsonaro promete viajar para torcer pelo Palmeiras no Mundial Para ir ao Mundial de Clubes, o Palmeiras precisa conquistar a Copa Libertadores deste ano. A equipe está na fase de grupos da competições e ganhou as duas partidas disputadas antes da paralisação

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (17), em Brasília, que pretende viajar no fim do ano para ver de perto o Palmeiras ser campeão mundial de clubes. Durante a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro revelou o plano para ir ao Catar, país-sede do torneio, em pronunciamento voltado ao capitão palmeirense Felipe Melo, que estava p...