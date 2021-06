Esporte Com favoritas, Brasil fecha delegação para estreia do skate nos Jogos Olímpicos O país preencherá o número máximo de vagas permitidas no esporte que fará sua estreia no programa olímpico: 12

Com o encerramento do Mundial de street, realizado em Roma até este domingo (6), o skate brasileiro definiu todos os seus representantes na Olimpíada de Tóquio. O país preencherá o número máximo de vagas permitidas no esporte que fará sua estreia no programa olímpico: 12, distribuídas nas categorias park e street, masculino e feminino. O park reúne vários elem...