Esporte Com falha de Marcelo Lomba, Inter cede empate ao River Plate nos acréscimos Os dois times entraram em campo classificados. Apesar de ter terminado na liderança do Grupo A, com 14 pontos, o Inter estava em busca da melhor campanha

O Internacional viu a vitória sobre o River Plate, no Monumental de Núñez, escapar pelas mãos de Marcelo Lomba nesta terça-feira. Com uma falha do goleiro já nos acréscimos do segundo tempo, o time gaúcho ficou no empate por 2 a 2, em partida válida pela última rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Os dois times entraram em campo classificados. Apesar de ter term...