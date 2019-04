Esporte Com falha de De Gea, United empata com Chelsea e perde chance de passar o Arsenal Chelsea se mantém no quarto lugar, última posição da zona de acesso à Liga dos Campeões. O time azul soma 68 pontos, dois a mais que rival Arsenal

Jogando em casa, o Manchester United ficou no empate por 1 a 1 contra o Chelsea neste domingo (28) e desperdiçou a chance de ultrapassar o Arsenal e se aproximar da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa no Campeonato Inglês. O time da casa saiu na frente com Juan Mata, mas Marcos Alonso aproveitou vacilo do goleiro espanhol David De Gea e pegou rebote p...