Esporte Com faixas e cânticos, torcedores do PSG xingam Neymar na estreia do Francês Em uma das faixas estavam os dizeres "vaza, Neymar" - em tradução livre para o português

Torcedores do Paris Saint-Germain expressaram sua raiva em relação a Neymar com cânticos e faixas pedindo que fosse embora do clube, enquanto o time iniciava sua defesa do título do Campeonato Francês, neste domingo, no Parque dos Príncipes. Em campo, vitória por 3 a 0 sobre o modesto Nimes. O brasileiro, que já havia voltado aos treinos mais tarde que os companhe...