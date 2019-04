Esporte Com experiência no futebol paraense, Moisés será titular contra Bragantino-PA Profeta é opção de velocidade para o ataque da Aparecidense

A Aparecidense terá apenas uma novidade na equipe que enfrenta o Bragantino (PA) nesta quarta-feira (10), no Estádio Mangueirão, em Belém. O atacante Moisés será titular na vaga de Alex Henrique e vai formar trio de ataque com Nonato e Aleilson. O Profeta, que teve recentemente experiência no futebol paraense (defendeu o Paysandu, em 2018), ganhou a disputa na posi...