O elenco da Aparecidense será renovado para a disputa do Campeonato Goiano de 2020. O time começa a preparação para o torneio no dia 16 de dezembro, sob comando de João Paulo Sanches, que treinou o Atlético-GO, em 2017, na Série A.

Além de atletas da base, a equipe trará jogadores jovens para defender as cores do Camaleão. Segundo o diretor de futebol, João Rodrigues, Cocá, aposta é devido agilidade que o futebol tem requerido.

“Veja o time do Flamengo, campeão, é futebol ágil. Então, queremos isso para o ano que vem. Vamos mesclar alguns experientes com jovens atletas. A esperança de chegarmos longe no campeonato é grande, estamos trabalhando desde junho. Dizem que quem chega primeiro bebe água fresca, por isso começamos cedo”, disse animado Cocá.

João Paulo Sanches chega em Goiânia na próxima quinta-feira (5). Com cerca de 90% do time formado, segundo Cocá, a equipe começará preparação para o estadual no dia 16 de dezembro.

A Aparecidense apresentou oficialmente seis atletas com contrato até o fim do Goianão. O mais experiente é o goleiro Edson, de 34 anos, que já defendeu os três clubes da capital. Além do defensor, o lateral-esquerdo Helder, os meias Robert, Raphael Luz e Diego Rosa e o atacante Richard Luca estão confirmados no elenco.

“Alguns atletas estão em fase de pré-contrato, mas o técnico João Paulo Sanches é um cara influente no futebol e conhece bem os jogadores. Posso dizer que o time está 90% acertado”, disse Cocá.

A Aparecidense estreia no Campeonato Goiano dia 23 de janeiro, às 20h30, contra o Goiás, no estádio da Serrinha.