Esporte Com Everson de referência, líder Atlético-MG recebe o Vasco Time carioca, por sua vez, busca recuperação depois de até liderar o Brasileirão, mas não vence há duas rodadas -empate com RB Bragantino e derrota para o Coritiba

Os primeiros passos no futsal, a base no São Paulo de Rogério Ceni e o trabalho com Jorge Sampaoli no Santos transformaram Everson, titular do gol do Atlético-MG, em uma referência com os pés. O atleta de 30 anos chegou à Cidade do Galo a pedido da atual comissão técnica e se tornou o grande nome da defesa na saída de bola, colocando no banco de reservas nomes como R...