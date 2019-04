Esporte Com estratégia de 2016, Cuca mira arrancada são-paulina no Brasileirão Treinador espera repetir sucesso que obteve no comando do Palmeiras

Na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Botafogo, no Morumbi, o técnico Cuca pretende atualizar alguns conceitos táticos que o levaram ao título nacional em 2016 com o Palmeiras. A presença de um centroavante com liberdade para sair da área e a escalação de atletas versáteis, capazes de realizar mais de uma função, são algumas características q...