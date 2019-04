Esporte Com estádio lotado, Atlético derrota Santos na Copa do Brasil Com recorde de público no Estádio Antônio Accioly, Dragão abre vantagem sobre equipe paulista, 1 a 0, com gol de Jorginho

Jogando no Estádio Antônio Accioly completamente lotado - 9.556 pagantes e 10.515 pessoas, no total -, o Atlético festejou os 82 anos de aniversário com vitória apertada, mas básica e importante para o jogo de volta, sobre o Santos, na noite desta quinta-feira (4 de abril). O Dragão teve dificuldades, mas fez 1 a 0 no Peixe com gol bastante comemorado do meia Jorginho, a...