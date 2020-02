Esporte Com estádio ainda sem condições, jogo adiado do Crac será na Serrinha Em uma inversão de mando de campo, partida será em Goiânia e, no 2º turno, as duas equipes jogam em Catalão

O jogo entre Crac e Aparecidense, adiado da 4ª rodada do Campeonato Goiano, remarcado para esta quarta-feira (12), terá alteração de local e horário. O mando de campo será invertido e a partida será na Serrinha, em vez de no Genervino da Fonseca, que vive dificuldades com o gramado por causa de alagamentos, resultado das chuvas em Catalão. A partida desta quarta...