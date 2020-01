Esporte Com erros de estreantes, Grêmio perde para o Caxias em casa na estreia no Gaúcho Os times voltarão a jogar no Gaúcho no domingo. O Grêmio tentará se reabilitar diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, no Bento Freitas. Já o Caxias será mandante diante do São José

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho foi decepcionante. Em noite de falhas do goleiro Vanderlei e do volante Lucas Silva, o time perdeu para o Caxias por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na sua arena em Porto Alegre. O lateral-direito Victor Ferraz foi outro reforço que atuou pela primeira vez com a camisa do time. Acostumado a ter bom toque de bola sob o ...